Трамп согласился с недопустимостью утечек информации — Мэй

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Таормина (Италия) 26 мая. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что утечки информации недопустимы, когда речь заходит о безопасности. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам саммита G7.

«Я подняла в разговоре с Дональдом Трампом вопрос утечек информации, которой обменивалась британская полиция с ФБР. Он ясно заявил о том, что это недопустимо», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Великобритания временно прекратила обмен информацией с американскими спецслужбами после того как американские СМИ опубликовали закрытую информацию о теракте в Манчестере, которая была передана властям США. Позже Лондон согласился возобновить сотрудничество между разведками после того, как Вашингтон дал гарантии, что подобная ситуация не повториться.