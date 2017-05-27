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Сирия, 27 мая. САА освободила новые населенные пункты на востоке провинций Дамаск и Алеппо. ИГ* организовало теракт на рынке Багдада. Курды отбили контратаку ИГ в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили колонну боевиков, направлявшуюся из провинции Дамаск в Ракку.

Сирийская арабская армия (САА): освободила центр научных исследований на востоке Дамаска; провела артобстрел позиций исламистов вблизи города Аль-Зарба на юге Алеппо; заняла город Сукария в трех километрах от Масканы; вела бои недалеко от горы Аль-Тарда в Дейр эз-Зоре; нанесла серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГИЛ* в районе города Укейрибат на востоке Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): вело обстрел района Аль-Кусер в Дейр эз-Зоре; установило железные ворота в районе Аль-Панорама; организовало теракт в Багдаде.

Сирийская свободная армия** (ССА): совершила нападение на блокпост САА в районе населенного пункта Аль-Зария на западе Алеппо; атаковала укрепрайоны САА на южных окраинах Даръа.

Курды: провели обстрел военной базы Турции близ города Африн к северо-западу от Алеппо; отбили контратаку террористов ИГ в районе деревни Мейселун в Ракке; нанесли несколько ракетных ударов по складу боеприпасов ИГ, а также ликвидировали трех радикалов.

Международная коалиция: уничтожила нефтяной резервуар, а также несколько транспортных средств террористов ИГ вблизи населенного пункта Аль-Мансура на подступах к Ракке.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки в районе Восточного Каламуна ВКС РФ уничтожили колонну боевиков ИГ, которые направлялись в сторону Ракки, чтобы помочь своим отрядам в борьбе за неофициальную столицу «Исламского государства»* с курдскими подразделениями, сообщало информационное агентство Al Masdar News. В результате авиаударов, нанесенных российскими военными самолетами, около 35 транспортных средств, а также вооружение и боеприпасы террористов ИГИЛ были ликвидированы.

На востоке провинции правительственные войска продолжили развивать преимущество. В ходе наступления сирийская армия освободила территорию центра научных исследований, намереваясь дальше продвигаться на юг с целью замкнуть в кольцо окружения отряды «свободной армии». Однако боевики в попытке вернуть утраченные территории начали контрнаступление в районе Сирийской пустыни на юго-востоке региона, бои до сих пор продолжаются.

Провинция Алеппо

На севере провинции отмечались стычки между Сирийской свободной армией (ССА) и объединенными силами Сирийской демократической армии**** (SDF) и Курдских отрядов народной самообороны (YPG). По данным информационного портала ARA News, военнослужащие демократической армии провели обстрел турецкой военной базы, находящейся недалеко от города Африн к северо-западу от Алеппо. Известно, что в результате удара, один солдат турецкой армии был убит, еще несколько были ранены. Командование YPG уверено, что Турция начала активные военные действия на севере Алеппо, так как основные силы курдов в данный момент действуют в районе Ракки.

Также вновь происходили столкновения близ населенного пункта Мари. До сих пор никаких сведений о потерях сторон не поступало.

В западной части Алеппо боевики устроили нападение на блокпост САА в районе населенного пункта Аль-Зария, в ходе ожесточенных сражений погибло пять бойцов проасадовских отрядов, передавал источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. Сирийская армия нанесла ответный удар по укрепленным районам радикалов. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока не оглашались.

Согласно данным оппозиционных источников, столкновения с боевиками разворачивались и к югу от столицы региона. Источник в Twitter (24Aleppo) сообщал, что САА провела артобстрел опорных пунктов исламистов вблизи города Аль-Зарба.

На востоке Алеппо правительственные войска освободили город Сукария, расположенный в трех километрах от Масканы, последнего оплота ИГИЛ в регионе. Об этом сообщал Twitter-канал (Ibra_Joudeh). ВВС Сирии также оказывали активную поддержку наступлению, за минувший день сирийская авиация нанесла более 40 авиаударов по укрепрайонам ИГ вблизи Масканы.

Провинция Хомс

В северной части Хомса в течение дня шли взаимные перестрелки между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Оппозиционный портал SOHR также сообщал о воздушных атаках сирийских военных самолетов, направленных на опорные пункты боевиков вблизи населенного пункта Аль-Ганту. Официального подтверждения данная информация так и не получила.

Напомним, север провинции входит в зону деэскалации, а следовательно в этом районе запрещены любые боевые действия. Однако, несмотря на это, боевики не прекращают вести артобстрелы территорий, находящихся под контролем правительственных сил, на что САА вынуждена также отвечать огнем.

В освобожденном районе Аль-Ваер города Хомс после эвакуации последней партии боевиков налаживается гуманитарная ситуация. Сообщается, что в районе вновь открылась государственная больница Аль-Валид, врачи уже оказывают необходимую помощь пострадавшим жителям.

Провинция Дэйр эз-Зор

Мирные районы Дейр эз-Зора снова оказались под ударом террористов «Исламского государства». Артобстрелу подвергся район Аль-Кусер, где был убит местный житель. Также столкновения фиксировались в районах Аль-Рашидия и Аль-Уммал. Информационное агентство DeirEzzor24 сообщало об ожесточенных боях недалеко от горы Аль-Тарда. ВВС Сирии оказывали сирийской армии поддержку с воздуха.

Информагентство Al Manar News передавало, что на выходе из района Аль-Панорама в юго-западной части административного центра провинции боевиками ИГ были установлены железные ворота, для того чтобы не дать гражданскому населению покинуть город. Таким образом, террористы ИГ продолжают использовать жителей как «живой щит».

Провинция Даръа

В Даръа вновь отмечались бои между САА и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Оппозиционные источники сообщали об артиллерийских обстрелах сирийской армии по позициям исламистов в южных районах столицы региона. Официально данная информация подтверждена не была.

Половина территории административного центра находится в руках «свободной армии» и отрядов вооруженной оппозиции. Напомним, большая часть всей провинции также контролируется оппозиционными формированиями, поэтому на южных окраинах Даръа сосредоточены значительные силы ССА, намеревающиеся занять столицу региона.

Провинция Ракка

Союзные войска Сирийской демократической армии (SDF) и курдских отрядов YPG в минувшие сутки продолжили широкомасштабное наступление на административный центр провинции. По данным ANF News, подразделения курдов отбили контратаку террористов ИГ в районе деревни Мейселун и вновь начали продвигаться к Ракке. Курды нанесли несколько ракетных ударов по складу боеприпасов боевиков ИГИЛ, а также уничтожили трех радикалов «Исламского государства». Были зафиксированы ожесточенные сражения в районе населенного пункта Аль-Асадия к северу от Ракки.

ВВС международной коалиции во главе с США также приняли активное участие в наступлении, уничтожив нефтяной резервуар, а также несколько транспортных средств террористов ИГ вблизи населенного пункта Аль-Мансура, сообщал информационный портал Damascus Now.

Провинция Хама

На востоке региона в рамках новой крупномасштабной операции по освобождению территорий, расположенных к востоку от города Саламия, сирийская авиация нанесла серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Укейрибат, передавал источник в соцсети Twitter (khabar_agency). Ливанский информационный портал AMN утверждает, что правительственные войска стремятся обезопасить от постоянных налетов ИГИЛ стратегическое шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама путем расширения буферной зоны вокруг Саламии.

В южной части Хамы вновь отмечались боевые действия между правительственными силами и исламистами недалеко от населенного пункта Хнефис. Также источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, сообщали о том, что военные самолеты Сирии атаковали укрепрайоны радикалов в пригородах Аль-Латамины на севере провинции Хама. Информация официально подтверждена не была.

Ирак

В провинции Дияла полиции Ирака в прошедшие сутки удалось предотвратить атаку террористов-смертников, задержав их на пути к густонаселенному жилому району. Кроме того иракская армия обнаружила и ликвидировала ячейку боевиков ИГИЛ, занимающуюся вербовкой смертников в этом регионе.

Однако теракт в Багдаде федеральной полиции предотвратить, к сожалению, не удалось. Вчера утром на территории рынка на юге столицы Ирака произошел взрыв СВУ, предположительно заложенного террористами «Исламского государства». В результате теракта один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщало агентство Al Sumaria News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)