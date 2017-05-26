Евросоюз обогнал Россию по уровню инфляции в апреле

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Москва, 26 мая. Темпы роста потребительских цен в апреле 2017 года в странах Евросоюза оказались выше, чем в России.

Согласно данным Росстата, в апреле потребительские цены в странах ЕС выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, в то время как в России рост цен составил 0,3%.

Наиболее заметный рост цен среди европейских стран оказался в Литве и Болгарии (0,9% и 0,8%). В России сильнее всего подорожали овощи – на 8,5%.

В странах ЕС заметно выросли цены на хлебобулочные изделия, крупы, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, при этом в России цены на данную продукцию не изменились.