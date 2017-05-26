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Эйфман и Гранин получили премии правительства Петербурга в области искусства

Эйфман и Гранин получили премии правительства Петербурга в области искусства

20:49  26 Мая 2017
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Эйфман и Гранин получили премии правительства Петербурга в области искусства

Санкт-Петербург, 26 мая. Правительство Петербурга провело церемонию награждения в области культуры и искусства за 2016 год. Посмертно премию присудили погибшим в авиакатастрофе над Черным морем Антону Губанкову и Валерию Халилову.

За выдающийся вклад в развитие культуры губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров вручили награды балетмейстеру Борису Эйфману, за достижения в литературе — Даниилу Гранину. В области театрального искусства награды получил коллектив авторов, среди которых — директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. 

В области музыки лауреатами премии стали Заслуженный работник культуры России Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, погибшие в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Награды им присудили посмертно, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Эйфман и Гранин получили премии правительства Петербурга в области искусства

#эйфман #гранин #макаров #губанков #полтаченко
Олеся Волкова
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