Эйфман и Гранин получили премии правительства Петербурга в области искусства

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Санкт-Петербург, 26 мая. Правительство Петербурга провело церемонию награждения в области культуры и искусства за 2016 год. Посмертно премию присудили погибшим в авиакатастрофе над Черным морем Антону Губанкову и Валерию Халилову.

За выдающийся вклад в развитие культуры губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров вручили награды балетмейстеру Борису Эйфману, за достижения в литературе — Даниилу Гранину. В области театрального искусства награды получил коллектив авторов, среди которых — директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

В области музыки лауреатами премии стали Заслуженный работник культуры России Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, погибшие в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Награды им присудили посмертно, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».