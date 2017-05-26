Первоклассника с ДЦП не позвали на последний звонок в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 26 мая. В Екатеринбурге первоклассника с тяжелой формой ДЦП не пригласили на последний звонок. Городская прокуратура уже пообещала провести проверку резонансной истории.

Как сообщили в Уральском родительском комитете, юный ученик школы №23 Никита был приглашен на праздник только 26 мая, хотя его одноклассники уже отпраздновали накануне последний звонок. Общественники утверждают, что про ребенка просто забыли, причем подобное уже случалось в День Победы и день съемок общей фотографии.

«Это делается специально, потому что он не такой, как все. У руководства школы и педагога, которые так относятся к ребенку, нет ни совести, ни мозгов», — приводит URA.RU слова руководителя Уральского родительского комитета Евгения Жабреева.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в ответ сообщила, что директор приносит извинения маме Никиты. Она утверждает, что сотрудники школы действительно ошиблись, однако в их действиях не было злого умысла. А прокуратура тем временем выясняет, имела ли место дискриминация ребенка.