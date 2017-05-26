Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
США проведут первые испытания по перехвату межконтинентальных ракет

США проведут первые испытания по перехвату межконтинентальных ракет

21:34  26 Мая 2017
189

США проведут первые испытания по перехвату межконтинентальных ракет

Вашингтон, 26 мая. Министерство обороны США планирует провести первые испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты в рамках оптимизации системы ПРО. Отметим, что речь идет о том типе ракеты, над которой в настоящее время работает Северная Корея, сообщает Associated Press.

Многие эксперты критически высказываются о системе ПРО США. С 1999 года, когда начались испытания, система смогла перехватить лишь девять из 17 ракет.

Отношения между США и Северной Кореи в очередной раз обострились в начале 2017 года, когда Пхеньян объявил о работе над межконтинентальной ракетой, которая способна достичь американского побережья.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть