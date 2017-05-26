США проведут первые испытания по перехвату межконтинентальных ракет

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Вашингтон, 26 мая. Министерство обороны США планирует провести первые испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты в рамках оптимизации системы ПРО. Отметим, что речь идет о том типе ракеты, над которой в настоящее время работает Северная Корея, сообщает Associated Press.

Многие эксперты критически высказываются о системе ПРО США. С 1999 года, когда начались испытания, система смогла перехватить лишь девять из 17 ракет.

Отношения между США и Северной Кореи в очередной раз обострились в начале 2017 года, когда Пхеньян объявил о работе над межконтинентальной ракетой, которая способна достичь американского побережья.