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Россия
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Сибири

Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Сибири

22:00  26 Мая 2017
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Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Сибири

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь жителям сибирских регионов, которые пострадали от  природных пожаров. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из резервного фонда правительства», — пояснил он.

Кроме того, руководители ряда регионов проинформировали главу государства о сложившейся ситуации и принимаемых ими мерах по борьбе со стихийным бедствием.

#путин
Геннадий Плющев
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