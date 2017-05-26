Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Сибири

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь жителям сибирских регионов, которые пострадали от природных пожаров. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из резервного фонда правительства», — пояснил он.

Кроме того, руководители ряда регионов проинформировали главу государства о сложившейся ситуации и принимаемых ими мерах по борьбе со стихийным бедствием.