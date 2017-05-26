МИД РФ уличил США в ведении «бесконтактной войны» в Ираке и Сирии

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Москва, 26 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокую озабоченность фактами массовой гибели мирных жителей Ирака из-за непрекращающихся бомбежек и обстрелов международной коалиции во главе с США.

«Масштабы жертв шокируют», — приводится ее комментарий на сайте МИД.

По данным ведомства, американское командование признало гибель свыше 100 мирных жителей района Аль-Джадида в Мосуле в результате авиаудара, который был совершен еще 17 марта. В СМИ тем временем сообщают о 200 погибших. Это, как утверждает спикер МИД, «лишь очередной кровавый эпизод «бесконтактной войны», ведущейся американцами в Ираке и соседней Сирии».

В заключение в МИД выразили соболезнования в связи с жертвами среди гражданского населения Ирака.