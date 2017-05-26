Новый Volvo XC40 может стать самой продаваемой моделью компании

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Стокгольм, 26 мая. Новый компакт-кроссовер Volvo XC40 может стать самой продаваемой машиной компании. В настоящий момент автомобиль проходить тесты в Германии.

Технические детали пока держатся в секрете, однако аналитики полагают, что машина будет иметь двигатель на 1,9 литра мощностью в 180 лошадиных сил и спортивный дизайн. Ближайшим конкурентом Volvo XC40, как ожидается, станут Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 и BMW X1.

По словам главы отдела по маркетингу Volvo Грега Боснича, продажи новинки начнутся в ноябре-декабре этого года.