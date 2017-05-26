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Экономика
Новак предсказал снижение Россией экспорта нефти в 2017 году

Новак предсказал снижение Россией экспорта нефти в 2017 году

20:31  26 Мая 2017
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Новак предсказал снижение Россией экспорта нефти в 2017 году

Москва, 26 мая. Экспорт нефти из России в 2017 году может сократиться на четыре миллиона тонн в результате продления венского соглашения. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как отметил Новак, в министерстве ожидают, что общий прогноз добычи нефти скорректируется на четыре миллиона тонн — до 547 миллионов тонн. 

В интервью РИА Новости он также добавил, что «предварительно, на этот объем и экспорт уменьшится».

Новак предсказал снижение Россией экспорта нефти в 2017 году

Напомним, накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продлила соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. 

#нефть #новак
Олеся Волкова
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