Новак предсказал снижение Россией экспорта нефти в 2017 году

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Экспорт нефти из России в 2017 году может сократиться на четыре миллиона тонн в результате продления венского соглашения. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как отметил Новак, в министерстве ожидают, что общий прогноз добычи нефти скорректируется на четыре миллиона тонн — до 547 миллионов тонн.

В интервью РИА Новости он также добавил, что «предварительно, на этот объем и экспорт уменьшится».

Напомним, накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продлила соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев.