Сирия сегодня: провал ИГ в Дейр эз-Зоре, курды в 3 км от Ракки, битва за Африн в Алеппо

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Сирия, 26 мая. Сирийские военные при поддержке авиации провели ряд успешных спецопераций против «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре и его окрестностях, курдские отряды SDF в трех километрах от ворот в Ракку, YPG и ВС Турция бьются за город Африн в провинции Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Спецоперации войск Асада в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска нанесли ракетный удар в районе Ас-Сарда, расположенном на юге Дейр эз-Зора, уничтожив автомобиль с крупнокалиберным пулеметом, сообщает сирийское информагентство SANA. Кроме того, в результате спецоперации Сирийской арабской армии (САА) были уничтожены ряд укреплений и укрытий «Исламского государства» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

В результате артиллеристских ударов по позициям ИГИЛ в кварталах Аль-Оммаль и Ар-Рушдия, а также в районах Панорама, Аль-Матар Аль-Кадим и Хувейджет Ас-Сакр, было уничтожено множество боевиков. Кроме того, военные САА атаковали позиции экстремистов в районе трассы, ведущей в район нефтяного месторождения Ат-Тейм, школы «Ат-Тейм» и вблизи военного аэродрома Дей эз-Зора.

В квартале Аль-Муаззафин военные армии Башара Асада уничтожили туннель длиной 60 метров вместе с боевиками и разрушили их подземное укрытие.

Сирийская военная авиация с воздуха провела бомбардировку по позициям радикалов ИГ на плантациях и в степных районах вокруг города на юго-западном направлении — в районах Панорама и Аль-Хаджиф.

Сражения в Ракке

В последней попытке остановить надвигающееся сражение в Ракке боевики ИГ предприняли контратаку против курдской деревни Майсалун, расположенной примерно в 10 км к северу от Ракки, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Двухдневное боестолкновение закончилось в пятницу поражением боевиков ИГИЛ. Бойцы курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) смогли отразить нападение экстремистов и вернуть контроль над утраченными позициями в пограничной деревне.

По данным военного источника, не менее 20 террористов ИГ были нейтрализованы во время боев в селении Майсалун. Еще трое радикалов заживо сгорели после того, как отряды SDF взорвали близлежащий склад боеприпасов.

Тем временем курдские отряды Сирийских демократических сил захватил большую часть плотины Баас к западу от Ракки при поддержке авиации возглавляемой США международной коалиции.

Между тем, отмечает агентство, курдские отряды находятся всего в трех километрах от ворот города Ракка.

YPG и турецкие ВС делят сирийский Африн в Алеппо

Боевое крыло Курдского верховного комитета — отряды народной самообороны (YPG) — атаковали турецкую военную базу вблизи города Африн к северо-западу от Алеппо, сообщает агентство ARA News со ссылкой на военные источники.

«В ответ на турецкую агрессию против нашего народа в Африне, YPG нацелила на штаб-квартиру вооруженных сил Турции тяжелую артиллерию», — заявил пресс-секретарь YPG.

По меньшей мере, один турецкий солдат был убит, а несколько других ранены в результате обстрела. «В последние несколько дней после того, как турецкие военные подошли к территории Африна, между отрядами и турецкими ВС начались стычки», — сказал курдский чиновник

Бои произошли на следующий день после того, как турецкие военные нанесли удар по офису безопасности YPG в районе Жиндерис в Африне, в результате чего погибли три курдских солдата.

* Организация запрещена на территории РФ.