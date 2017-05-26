В Госдуме объяснили, почему не будут проверять премии в «Роснефти» и «Газпроме»

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Москва, 26 мая. Госдума отклонила поручение данное комитету по бюджету и налогам выяснить причины увеличения бонусов руководства «Роснефти» и «Газпрома» по итогам работы в прошлом году и первом квартале нынешнего года.

Инициаторами запроса об обоснованности повышения премий и бонусов руководству «Газпрома» и «Роснефти» выступили депутаты от фракции КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий. Депутаты утверждают, что за первый квартал 2017 года члены правления «Роснефти» получили бонусы в размере 1,5 миллиарда рублей, что в сто раз больше, чем премии за первый квартал 2016 года.

В свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что требование депутатов является «запросом ради запроса», так как не направлено на получении информации. Он также напомнил, что информация о деятельности данных «Роснефти» и «Газпрома» находится в открытом доступе.