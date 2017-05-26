«Гоблин» Пучков: запрет Telegram в России даже не заметят, а вот YouTube — это серьезно

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Если зарубежные интернет-сервисы откажутся выполнить российские законы, их могут заблокировать. Вслед за ними, пугают СМИ, может настать очередь видеохостинга YouTube. Запрета мессенджеров никто даже не заметит, а вот с YouTube дело серьезнее — тут власти, прежде чем запрещать, должны предоставить альтернативу, считает известный писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Первым в очереди на запрет в России считается мессенджер Telegram, основатель которого Павел Дуров категорически отказывается от сотрудничества с властями всех стран, в том числе с российскими.

На требования Роскомнадзора предоставить требуемые по закону сведения, руководство Telegram ответило категорическим отказом. После повторного отказа предоставить сведения Роскомнадзор будет иметь право на блокировку доступа к этому мессенджеру из России.

Такая же судьба может рано или поздно настигнуть и YouTube, пугают некоторые СМИ, отмечая, что этот популярный видеохостинг для большой части «продвинутой» аудитории полностью заменил телевидение, и что через рекламу на этом ресурсе прокручиваются огромные деньги.

Многие видеоблогеры живут в YouTube, общаясь со своей целевой (как правило, подростковой) аудиторией и почти не выходя в «мир взрослых». Однако время от времени такой контакт случается. О том, какое впечатление видеоблогер Саша Спилберг произвела на депутата Госдумы Геннадия Онищенко, Федеральное агентство новостей рассказывало ранее. Отметим, говоря о своих ощущениях, депутат вспоминал знаменитую картину Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны», и вспоминал явно не просто так.

Как переживет российская блогосфера, если власти все-таки решат закрыть не подчиняющиеся российским законам ресурсы, Федеральное агентство новостей спросило у известного блогера, писателя, переводчика, публициста, режиссера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Goblin.

«По-моему, в настоящий момент речь идет о том, чтобы отказаться от мессенджеров, которые отказываются предоставлять данные правоохранительным органам Российской Федерации, — отметил Дмитрий Пучков. — Был такой деловой ресурс LinkedIn, который отказывался предоставлять эти сведения, за что и был заблокирован. Потом он эти сведения благополучно предоставил, и сейчас спокойно работает. То есть это были вообще какие-то абсолютно непонятные кривляния. А если граждане считают, что они могут в определенных обстоятельствах делать в Интернете что-то секретное, то это глубочайшее заблуждение. Ничего секретного делать нельзя, потому что, скорее всего, вы будете скрывать противоправные действия. А насчет того, что наши спецслужбы якобы за чем-то там следят, — ну это чушь собачья. Спецслужбы следят за всем на свете, в первую очередь американские, и почему-то это никого не тревожит».

Впрочем, по словам собеседника ФАН, запрет мессенждеров, нарушающих российское законодательство, никого даже не заметит.

«Это никак ни на ком не скажется вообще, я вас уверяю, — отметил Дмитрий Пучков. — Аудитория, которая пользуется подобными вещами, — исчезающе мала. И если завтра закроют этот самый Telegram, опять-таки, я вас уверяю, никто этого в масштабах страны просто не заметит».

Высказался писатель и по поводу слухов о возможном закрытии видеохостинга YouTube, на котором у него есть собственный популярный канал Dmitry Puchkov.

«А вот если закроют YouTube, это серьезно. Ну да, тут бы я на месте наших властей глубоко задумался, прежде чем это делать. YouTube — это серьезнейший пропагандистский аппарат, в настоящее время даже покруче телевидения. И нам давно уже пора озаботиться созданием своего собственного YouTube, как это сделали, например, китайцы. То есть запрещать, не предоставляя альтернативы, — это не совсем правильно, по-моему. Потому что будут немедленно искать обходы, придумывать, как сделать так, чтобы удобнее было обойти блокировку. Это неверно. Запретами такие дела не решаются. Сначала предлагается альтернатива, а потом уже все остальное», — резюмировал Дмитрий Goblin Пучков.