Трамп "испортил праздник" европейским участникам саммита НАТО - Forbes

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Вашингтон, 26 мая. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО действовал исходя из предвыборных лозунгов и ставил на первое место интересы Вашингтона, что пришлось не по душе европейским союзникам. К такому выводу пришел обозреватель Forbes Дуг Бэндоу.

По его мнению, европейские члены НАТО надеялись смягчить американского лидера призывами к взаимной обороне и борьбе с террористами, однако Трамп действовал по своему, отличному от навязываемого сценарию. В частности, он открыто критиковал партнеров за невыполнение финансовых обязательств. В результате, как утверждает Бэндоу, президент США испортил праздник другим участникам саммита.

Напомним, Трамп заявил, что другие страны вносят в бюджет альянса недостаточно денег. По его мнению, это несправедливо по отношению к налогоплательщикам Соединенных Штатов.