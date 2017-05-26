Белый дом объявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 26 мая. США не планируют ослаблять санкции против России, а также могут рассмотреть вопрос об их ужесточении. Об этом заявил представитель администрации президента США.

«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Возможно, мы изучим вопрос их ужесточения. Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций», — отметил он.

Ранее Трамп уже обещал сохранить антироссийские санкции, однако допустил возможность снятия других ограничений, которые были наложены на Россию указом Обамы в конце 2016 года.