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Политика
Белый дом объявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России

Белый дом объявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России

20:29  26 Мая 2017
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Белый дом объявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России

Вашингтон, 26 мая. США не планируют ослаблять санкции против России, а также могут рассмотреть вопрос об их ужесточении. Об этом заявил представитель администрации президента США.

«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Возможно, мы изучим вопрос их ужесточения. Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций», — отметил он.

Ранее Трамп уже обещал сохранить антироссийские санкции, однако допустил возможность снятия других ограничений, которые были наложены на Россию указом Обамы в конце 2016 года.

#санкции #россия #трамп
Алексей Громов
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