Высокий суд Лондона отложил рассмотрение апелляции Украины по спору с Россией

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Киев, 26 мая. Высокий суд Лондона отложил рассмотрение апелляции Украины по долговому спору с Россией до вынесения решения Апелляционного суда. Об этом сообщает министерство финансов Украины.

«Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, заседание которого состоится не раньше 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что России потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в 3 млн долларов. Речь идет о сумме в 325 млн долларов.