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Технологии
Компания BMW представила городской мотоцикл будущего

Компания BMW представила городской мотоцикл будущего

21:54  26 Мая 2017
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BMW представила концептуальный мотоцикл Motorrad Concept Link‍

Берлин, 26 мая. Немецкий автопроизводитель BMW презентовал концептуальный мотоцикл Motorrad Concept Link, который в компании считают городским мотоциклом будущего.

Концепт-байк был представлен на конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este, его выделяют электромотор и футуристичный дизайн со светодиодной оптикой. Мотоцикл можно превращать из одноместного в двухместный с помощью регулировки длины сиденья, под которым, к слову, расположен большой багажный отсек. Электродвигатель расположен справа от заднего колеса.

BMW представила концептуальный мотоцикл Motorrad Concept Link‍

Отличительной чертой Motorrad Concept Link является наличие связи с гаджетами байкера и объектами дорожной инфраструктуры. Вместо приборной панели BMW предлагает проекцию данных. Также для мотоцикла будущего предусмотрели выбор множества вариантов ветровых стекол и подбор боковых панелей разных цветов.

Алексей Громов
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