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Политика
МИД РФ объяснил высылку дипломатов из Эстонии попыткой обострить ситуацию на границе

МИД РФ объяснил высылку дипломатов из Эстонии попыткой обострить ситуацию на границе

19:54  26 Мая 2017
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МИД РФ объяснил высылку дипломатов из Эстонии попыткой обострить ситуацию на границе

Москва, 26 мая. Москва расценивает решение Таллина о выдворении из Эстонии генерального консула и консула РФ в Нарве как провокационный и необоснованный шаг, который не останется без адекватного ответа. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее стало известно, что власти Эстонии высылают из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева. При этом в МИД Эстонии не объяснили причины данного решения.

«Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку «сдерживания» нашей страны», — говорится в комментарии.

В МИД РФ также подчеркнули, что решение о выдворении российских дипломатов повлечет за собой негативные последствия, ответственность за которые лежит на властях Эстонии.

#россия #эстония #дипломаты
Алексей Громов
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