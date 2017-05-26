МИД РФ объяснил высылку дипломатов из Эстонии попыткой обострить ситуацию на границе

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Москва расценивает решение Таллина о выдворении из Эстонии генерального консула и консула РФ в Нарве как провокационный и необоснованный шаг, который не останется без адекватного ответа. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее стало известно, что власти Эстонии высылают из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева. При этом в МИД Эстонии не объяснили причины данного решения.

«Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку «сдерживания» нашей страны», — говорится в комментарии.

В МИД РФ также подчеркнули, что решение о выдворении российских дипломатов повлечет за собой негативные последствия, ответственность за которые лежит на властях Эстонии.