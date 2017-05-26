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Политика
Страны G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

Страны G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

19:45  26 Мая 2017
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Страны G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

Таормина, 26 мая. Лидеры стран G7 в пятницу подписали декларацию по борьбе с терроризмом на саммите в Таормине (Италия).

«Это сильный сигнал солидарности, дружбы и единства с Великобританией после теракта в Манчестере. Страны G7 готовы решительно продолжить борьбу с терроризмом», — отметил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Напомним, что 22 мая террорист-смертник взорвал бомбу во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском городе Манчестер. Жертвами теракта стали 22 человека, свыше 120 получили ранения.

Геннадий Плющев
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