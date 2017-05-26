Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Греф выступил за скорейшую легализацию оборота криптовалют в России

Греф выступил за скорейшую легализацию оборота криптовалют в России

21:48  26 Мая 2017
384

Греф выступил за скорейшую легализацию оборота криптовалют

Москва, 26 мая. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что оборот криптовалют в России нужно легализовать как можно скорее.

«Нужно как можно скорее разрешать, регулировать и регламентировать. Это не то, что можно и нужно запрещать», — заявил он на пресс-конференции. 

По словам Грефа, сейчас в Центробанке идет достаточно конструктивный диалог на эту тему.

Ранее в СМИ сообщалось, что эксперты Центробанка РФ предлагают считать криптовалюты цифровым товаром. По словам зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой, эту инициативу поддержали профильные министерства и ведомства.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть