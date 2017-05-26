Подозреваемый в подготовке терактов рассказал, как готовился взрыв в Москве

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Москва, 26 мая. Один из подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве Абдушукура Гулмирзаев дал признательные показания. По его словам, его сообщник действительно готовил взрыв в российской столице.

«Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился. Он коробки таскал, там была какая-то взрывчатка. У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал», — пояснил Гулмирзаев агентству РИА Новости.

Отметим, что все четверо подозреваемых в пятницу были арестованы на два месяца решением суда.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Москве четверых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ), которые планировали устроить серию взрывов в Москве.

* Организация запрещена на территории РФ.