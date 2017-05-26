Минобороны РФ откроет в Арктике научно-испытательный центр

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Москва, 26 мая. В Арктике планируется создание научно-испытательного центра Минобороны РФ. Открытие центра для российских военных намечено на 2017 год, заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ Игорь Макушев.

«По поручению президента РФ в рамках освоения Арктической зоны в 2017 году планируется создание Исследовательско-испытательного арктического научного центра. Предусмотрено размещение подразделений центра в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге», — цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

По его словам, появление этого центра должно поспособствовать решению научных задач по обеспечению действий войск в Арктике, а также потенциальной разработке систем вооружения, которые можно задействовать в условиях экстремально низких температур.

Добавим, ранее сообщалось о создании в России новых подразделений, которые станут «глазами» для комплексов «Искандер» в тылу врага. Разведчики-спецназовцы смогут найти тщательно замаскированные объекты и сообщить их координаты.