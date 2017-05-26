Главы МИД России и Франции обсудили Ирак, Украину и Ливию

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Москва, 26 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. В ходе переговоров дипломаты обсудили пути урегулирования кризисов в Ливии, Ираке и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В рамках подготовки к визиту президента России Владимира Путина во Францию министры обсудили широкий круг двусторонних вопросов, обменялись мнениями по наиболее острым проблемам международной повестки дня, включая задачи урегулирования кризисов в Ливии, Ираке и на Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в Совете Безопасности ООН, а также на других международных площадках по вопросам, которые представляют общий интерес для России и Франции.