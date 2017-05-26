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Общество
Лужков запустил под Калининградом производство сыров «Медовые лужки»

Лужков запустил под Калининградом производство сыров «Медовые лужки»

19:32  26 Мая 2017
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Лужков запустил под Калининградом производство сыров «Медовые лужки»

Калининград, 26 мая. Экс-градоначальник Москвы Юрий Лужков запустил под Калининградом предприятие «Веедерн», производящее сыр под маркой «Медовые лужки», сообщает пресс-служба экс-чиновника.

Первая партия сыра «Медовые лужки» вышла к 9 мая, она стала пробной, для освоения технологии производства, сообщили в пресс-службе экс-градоначальника Москвы Юрия Лужкова. «Основные наши направления — это мягкие сыры: бри, камамбер. Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана», — сказал Лужков.

Известно, что для сыроварни «Веедерн» было закуплено оборудование из Словении, теперь цех способен производить до 200 кг сыра в день. Бывший мэр добавил, что сырье для производства сыра используется свое – предприятие расширяет поголовье коров и планирует увеличить мощность выработки до одной тонны сыра в сутки.

Ирина Селезнева
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