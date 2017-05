«Белые каски»: как пособники ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии стали номинантами на Нобелевскую премию

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Yet Another Video Shows U.S.-Funded White Helmets Assisting Public Executions in Rebel-Held Syria («Еще одно видео показывает, как финансируемые США «Белые каски» помогают проводить публичные казни на контролируемых повстанцами территориях Сирии»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом naked capitalism.

Сирийскую гражданскую оборону, известную в народе как «Белые каски», можно увидеть в новом видео, где они помогают на публичной казни в удерживаемом повстанцами городе в Сирии. Это как минимум второе подобное видео казни с участием членов группы, номинированной на Нобелевскую премию.

«Белые каски» получили, по меньшей мере, 23 миллиона долларов финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID), которое является подразделением Госдепа. Министерство иностранных дел Великобритании и другие европейские правительства тоже скинулись.

Часто упоминаемая крупными западными СМИ как бесценный источник информации, группа стала темой документального фильма Netflix «Белые каски», который стал лауреатом премии «Оскар» в 2016 году.

Однако крупные СМИ ничего не сообщали о темной стороне «Белых касок», и такие фильмы становятся слепой рекламой группы, помогая держать общественность в неведении о доминировании поддерживаемой Западом сирийской вооруженной оппозиции экстремистских Салафитских джихадистских группировок, и о гражданском конфликте в целом.

В то время как CNN и другие СМИ в значительной степени опираются на кадры, сделанные представителями «Белых касок», ни одно крупное западное новостное агентство не сообщило о последних видео, на которых члены группы участвуют в казни.

На видео, которое активисты сирийской оппозиции загрузили на Facebook, можно увидеть, как трое мужчин из «Белых касок» бросились в самый центр толпы через несколько секунд после того, как предполагаемый преступник был застрелен, и унесли его тело на носилках. Также можно увидеть, как член «Белых касок» ликует вместе с толпой зевак.

Людей на видео легко узнать по их белым каскам и жилетам с логотипом организации, именующей себя «Сирийская гражданская оборона».

Публичная казнь состоялась в небольшом городе Джасим на юге Сирии в провинции Даръа, которую часто называют центром «умеренных» повстанцев.

Спустя два дня Сирийская гражданская оборона сделала тщательно продуманное заявление в том, что ее члены действительно были вовлечены в исполнение казни. В заявлении отмечается, что совет племени в Джасиме попросил «Белые каски» гуманно избавиться от тела человека, который был приговорен к смертной казни в местном суде за убийство.

Профессионализм, достойный «Оскара»

Это не первый раз, когда «Белые каски» появились в качестве участников публичных казней.

Ужасающая казнь, снятая в 2015 году в удерживаемом повстанцами городе Харитан, показывает, как два члена Сирийской гражданской обороны ждут рядом с камерой, пока член сирийского филиала «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры» (террористические организации запрещены Верховным судом РФ), — зачитывает смертный приговор, а затем стреляет в голову человеку в уличной одежде. Через несколько секунд команда «Белых касок» закидывает тело мужчины на носилки и уносит его.

Это видео организация объяснила тем, что ее члены просто выполняли свою задачу «срочного захоронения убитого».

Чтобы представить «Белые каски» западной общественности, влиятельным британско-сирийским миллиардером Айманом Асфари был нанята британская группа по связям с общественностью «Сирийская кампания». Как сообщил AlterNet Макс Блюменталь, «Сирийская кампания» была создана некой фирмой по связям с общественностью с офисами в Нью-Йорке и Лондоне под названием «Цель» (Purpose). Среди их главных достижений — сбор средств на популярный документальный фильм от Netflix.

Видео с казни ставят под сомнение заявления «Белых касок» о том, что они действуют в качестве беспристрастной спасательной организации, и вызывают серьезные вопросы о мотивах их спонсоров и промоутеров в PR-агентствах и крупных редакциях.

Скрытые солдаты «Аль-Каиды» и ИГИЛ*?

«Белые каски» действуют исключительно в рамках вооруженной сирийской оппозиции, тесно сотрудничая с местным партнером «Аль-Каиды» «Джебхат ан-Нусрой» и даже с ИГИЛ (ИГ*, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Британский журналист и заложник ИГИЛ Джон Кантли случайно разоблачил связь группы с ИГИЛ, когда он назвал команду «Белых касок» «пожарной бригадой «Исламского государства»* в пропагандистском ролике, в котором он был вынужден участвовать.

Видео и фотографии членов «Белых касок», с триумфом позирующих на трупах сирийских солдат, распространились в социальных сетях.

В марте 2015 года симпатизирующее экстремистам оппозиционное агентство Sarmeen опубликовало видео, где «Белые каски» радостно присоединяются к напевам салафитских джихадистских боевиков в Идлибе, когда те стреляют в воздух.

Член Сирийской гражданской обороны берет флаг у одного из боевиков и начинает им размахивать: это черный флаг с белой шахадой — частый символ Салафитских джихадистов, украшенный именем «Джейш Аль-Сунны», экстремистской исламистской повстанческой группировки, которая является союзницей «Джебхат ан-Нусры» и, по сообщениям, вербовала детей-солдат при помощи связанного с «Аль-Каидой» Саудовского боевого командира Абдуллы Аль-Мухайсини.

Другое видео на YouTube, выложенное в тот же день повстанческим СМИ, также показывает, как «Белые каски» вместе с боевиками-экстремистами поют песни и скандируют лозунги.

Аль-Мухайсини, идейный вождь салафитских джихадистов в Сирии, неоднократно хвалил «Белые каски». Саудовский военачальник, которого обвиняют в многочисленных военных преступлениях в Сирии, в том числе массовых казнях пленных сирийских солдат, настаивал в интервью, что нет никакой разницы между моджахедами (борцами салафитских джихадистов) и «Белыми касками». Он даже благосклонно назвал членов Сирийской гражданской обороны моджахедами.

В мае 2015 года член «Белых касок» по имени Муавия Хасан Ага опубликовал видео на Facebook (позже оно было удалено), на котором экстремистские сирийские повстанцы пытают двух захваченных в плен солдат, а затем казнят их. Его также засняли, когда он праздновал взятие Идлиба сирийским филиалом «Аль-Каиды». Ходили слухи, что Ага был уволен из «Белых касок», когда стало известно об его участии в пытках.

В марте этого года лидер «Хайат Тахрир аш-Шам», мощной коалиции повстанцев в Сирии под предводительством «Аль-Каиды», похвалил «Белые каски» в специальном видеообращении, где назвал их «скрытыми солдатами революции».

* Организация запрещена на территории РФ.