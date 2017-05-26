Пассажирский автобус сгорел в Москве: появились фото и видео

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Москва, 26 мая. В Москве потушили загоревшийся автобус на проспекте Вернадского в юго-западной части города. По данным МЧС, в момент возгорания в автобусе не было пассажиров. Фото и видео с места происшествия выкладывают очевидцы ЧП.

Как сообщается в Twitter-аккаунте столичного МЧС, пустой автобус загорелся в районе дома №105 на проспекте Вернадского. Возгорание уже ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Добавим, ранее на юго-западе Москвы под колесами автомобиля погиб пешеход. Как стало известно, ЧП произошло во дворе дома №113 на Южнобутовской улице около 11.00.