Ждун позвал пермских студентов на выборы

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Пермь, 26 мая. Учащиеся пермских вузов рассказали о плакатах, которые с недавнего времени появились в студенческих общежитиях. На них изображен известный мем-персонаж Ждун, призывающий молодежь проголосовать на губернаторских выборах.

В Избирательной комиссии Пермского края подтвердили распространение листовок. Там пояснили, что студентов информируют в связи со сжатыми сроками изменений сжатыми сроками реализации изменений в части голосования без открепительных удостоверений, передает Ura.ru.

Напомним, что Ждун — скульптура, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт, которая символизирует ребенка, терпеливо ожидающего приема у врача. Благодаря выразительности скульптура получила большую популярность в Интернете.