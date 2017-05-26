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Общество
Ждун позвал пермских студентов на выборы

Ждун позвал пермских студентов на выборы

19:43  26 Мая 2017
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Пермский Центризбирком рекрутировал Ждуна для предвыборной агитации

Пермь, 26 мая. Учащиеся пермских вузов рассказали о плакатах, которые с недавнего времени появились в студенческих общежитиях. На них изображен известный мем-персонаж Ждун, призывающий молодежь проголосовать на губернаторских выборах.

В Избирательной комиссии Пермского края подтвердили распространение листовок. Там пояснили, что студентов информируют в связи со сжатыми сроками изменений сжатыми сроками реализации изменений в части голосования без открепительных удостоверений, передает Ura.ru.

Напомним, что Ждун — скульптура, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт, которая символизирует ребенка, терпеливо ожидающего приема у врача. Благодаря выразительности скульптура получила большую популярность в Интернете.

Геннадий Плющев
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