Самбурская назвала редакторов «Пусть говорят» паразитирующими на горе героев

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Москва, 26 мая. Актриса Настасья Самбурская резко раскритиковала редакторов передачи «Пусть говорят» за их грубое обращение и призвала своих коллег не принимать приглашение участвовать в передаче.

Певица и актриса Настасья Самбурская гневно изобличила редакторов ток-шоу Андрея Малахова, призвав своих коллег не принимать участие в «Пусть говорят». На своей страничке в социалке Instagram актриса обнародовала скриншот с перепиской с редактором ток-шоу, которая представилась Натальей. Грубая реакция на отказ Самбурской от участия в программе вывела актрису из себя. Звезда обвинила сотрудников шоу в том, что те «питаются горем и личной жизнью» гостей передачи, пишет «Ридус»