Минстрой назвал главное условие для снижения ставок по ипотеке до 6-7% годовых

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Москва, 26 мая. Снижение ставок по ипотеке до 6-7% годовых в России возможно, но только если Банк РФ примет соответствующее решение. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Мы с надеждой смотрим на ключевую ставку», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Мень добавил, что видит перспективы снижения ипотечной ставки, особенно на фоне падения темпов инфляции.

В Сбербанке также не отрицают возможность процентных ставок по ипотеке 6-7%. Однако в таком случае произойдет снижение ставок по депозитам на несколько процентных пунктов, заявил зампред Сбербанка Александр Торбахов.

Добавим, ранее о перспективе снижения ипотечных ставок говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Во время встречи с губернатором Самарской области ​Николаем Меркушкиным он отметил, что состояние экономики позволяет двигаться по этому пути.