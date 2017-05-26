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Экономика
Минстрой назвал главное условие для снижения ставок по ипотеке до 6-7% годовых

Минстрой назвал главное условие для снижения ставок по ипотеке до 6-7% годовых

19:38  26 Мая 2017
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Минстрой назвал главное условие для снижения ставки по ипотеке до 6-7% годовых

Москва, 26 мая. Снижение ставок по ипотеке до 6-7% годовых в России возможно, но только если Банк РФ примет соответствующее решение. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Мы с надеждой смотрим на ключевую ставку»,  — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Мень добавил, что видит перспективы снижения ипотечной ставки, особенно на фоне падения темпов инфляции.

В Сбербанке также не отрицают возможность процентных ставок по ипотеке 6-7%. Однако в таком случае произойдет снижение ставок по депозитам на несколько процентных пунктов, заявил зампред Сбербанка Александр Торбахов.

Минстрой назвал главное условие для снижения ставок по ипотеке до 6-7% годовых

Добавим, ранее о перспективе снижения ипотечных ставок говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Во время встречи с губернатором Самарской области ​Николаем Меркушкиным он отметил, что состояние экономики позволяет двигаться по этому пути.

Алексей Громов
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