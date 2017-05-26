В Избранное

Скопировать

Сирия, 26 мая. САА отбила у ИГ* центр научных исследований на востоке Дамаска, а также заняла город Сукария в трех километрах к западу от Масканы. ССА** начала контрнаступление в районе Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила центр научных исследований на востоке Дамаска; отбила у радикалов ИГ город Сукария в трех километрах к западу от Масканы; нанесла более 40 авиаударов по позициям ИГ близ Масканы; ведет бои с ИГ в районе горы Аль-Тарда в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): начала контрнаступление на позиции САА в районе Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило танк сирийской армии вблизи населенного пункта Аль-Буаджуз к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах»; организовало теракт возле рынка на юге Багдада.

Курды: ведут бои с ИГ в районе населенного пункта Аль-Асадия к северу от Ракки.

Провинция Дамаск

Оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq сообщает о том, что боевики начали контрнаступление на опорные пункты проправительственных войск в районе Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Никаких данных о потерях сторон пока не поступало.

Между тем в восточной части региона сирийские войска продолжают движение на юг, планируя заключить в кольцо отряды Сирийской свободной армии (ССА). Кроме того, правительственной армии удалось освободить здание центра научных исследований на востоке Дамаска вблизи границы с соседней провинцией Хомс.

Провинция Алеппо

Появилась информация о новых столкновениях между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными войсками, на этот раз к югу от Алеппо. Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе города Аль-Зарба, передает оппозиционный военный источник в Twitter (24Aleppo). Официального подтверждения данная информация пока не получала.

Тем временем террористы «Исламского государства»* нанесли ракетный удар по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции. В результате ракетного обстрела был уничтожен танк сирийской армии вблизи населенного пункта Аль-Буаджуз, расположенного к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах».

Армия Башара Асада продолжает развивать наступление в направлении Масканы. Согласно данным Twitter-канала (IbraJoudeh), правительственным войскам удалось отбить у радикалов ИГИЛ город Сукария в трех километрах к западу от ключевого форпоста ИГ в регионе. Поддержку сирийской армии с воздуха оказывают ВВС САР. За сегодняшний день сирийские военные самолеты нанесли уже более 40 авиаударов по позициям ИГ в районе Масканы. Информация о нанесенном боевикам уроне пока формируется.

Провинция Дэйр эз-Зор

Продолжаются взаимные перестрелки между САА и террористами ИГ в Дейр эз-Зоре. По данным портала DeirEzzor24, в данный момент бои идут в районе горы Аль-Тарда. Параллельно правительственные войска ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков ИГ в районах Аль-Рашидия и Аль-Уммал.

Также сообщается, что сирийская авиация периодически наносит авиаудары по позициям радикалов ИГ в районе базы 137-го полка и на холме Аль-Худжеф к западу от административного центра региона.

Провинция Даръа

Оппозиционный источник вновь сообщает об авиаударах ВВС Сирии по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад. Напомним, данная территория входит в одну из зон безопасности в Сирии, утвержденных в ходе переговоров при посредничестве РФ в столице Казахстана.

Однако группировки вооруженной оппозиции все время нарушают режим прекращения огня, не только открывая огонь по укрепрайонам сирийской армии, но и прямо атакуя объекты, контролируемые правительственными войсками. Так, вчера исламисты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, а также силы Свободной сирийской армии (ССА) захватили 34 здания в районе Аль-Маншия на южной окраине Даръа.

Уже на протяжении более трех месяцев столицу региона почти пополам делят войска сирийской армии и исламисты вооруженной оппозиции.

Между тем террористы группировки «Джейш Халиб ибн Аль-Валид» укрепляют свои оборонительные позиции, роя траншеи вокруг изолированного района на границе с Израилем и Иорданией, находящегося под контролем «Исламского государства», сообщает информационное агентство Al Masdar News.

Формирование « Джейш Халид ибн Аль-Валид» известно в связи с применением зверских шариатских наказаний в отношении мирного населения региона, в том числе отрубания конечностей.

Провинция Ракка

Продолжаются бои между террористами «Исламского государства» и курдскими подразделениями в районе населенного пункта Аль-Асадия к северу от Ракки, сообщает информагентство Raqqa 24. Сирийская демократическая армия**** (SDF) в этом регионе действует при поддержке курдских отрядов YPG и ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Наступление на административный центр региона на данный момент разворачивается в рамках уже пятой фазы операции «Гнев Евфрата».

Коалиционная авиация играет ключевую роль в быстром продвижении курдов на севере провинции. Однако важно отметить, что в результате воздушных налетов западной коалиции зачастую гибнет также и гражданское население региона.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли авиаудары по боевикам в окрестностях города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Сведения были опубликованы оппозиционным источником в Twitter (Qasioun News). Данная территория является зоной деэскалации, то есть здесь действует режим без огня. Однако боевики, несмотря на это, регулярно обстреливают опорные пункты сирийской армии в этом регионе, надеясь отбить утраченные позиции, вследствие чего бойцам правительственной армии приходится открывать ответный огонь.

Ирак

Местный источник в интервью Al Sumaria News заявил, что сегодня утром возле рынка на юге Багдада взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у обочины дороги, убив одного и ранив трех гражданских лиц. Предполагается, что СВУ было активировано террористами «Исламского государства», которые нередко устраивают теракты вблизи столицы Ирака, преимущественно в людных местах.

Напомним, ранее федеральным службам удалось предотвратить атаку террористов-смертников ИГИЛ к северо-западу от населенного пункта Баакуба в провинции Дияла.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)