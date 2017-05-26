Сирия новости 26 мая 19.30: ИГ устроило теракт на рынке Багдада, САА вплотную подошла к Маскане
Сирия, 26 мая. САА отбила у ИГ* центр научных исследований на востоке Дамаска, а также заняла город Сукария в трех километрах к западу от Масканы. ССА** начала контрнаступление в районе Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): освободила центр научных исследований на востоке Дамаска; отбила у радикалов ИГ город Сукария в трех километрах к западу от Масканы; нанесла более 40 авиаударов по позициям ИГ близ Масканы; ведет бои с ИГ в районе горы Аль-Тарда в Дейр эз-Зоре.
Сирийская свободная армия (ССА): начала контрнаступление на позиции САА в районе Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило танк сирийской армии вблизи населенного пункта Аль-Буаджуз к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах»; организовало теракт возле рынка на юге Багдада.
Курды: ведут бои с ИГ в районе населенного пункта Аль-Асадия к северу от Ракки.
Провинция Дамаск
Оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq сообщает о том, что боевики начали контрнаступление на опорные пункты проправительственных войск в районе Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Дамаск. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Никаких данных о потерях сторон пока не поступало.
Между тем в восточной части региона сирийские войска продолжают движение на юг, планируя заключить в кольцо отряды Сирийской свободной армии (ССА). Кроме того, правительственной армии удалось освободить здание центра научных исследований на востоке Дамаска вблизи границы с соседней провинцией Хомс.
Провинция Алеппо
Появилась информация о новых столкновениях между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными войсками, на этот раз к югу от Алеппо. Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе города Аль-Зарба, передает оппозиционный военный источник в Twitter (24Aleppo). Официального подтверждения данная информация пока не получала.
Тем временем террористы «Исламского государства»* нанесли ракетный удар по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции. В результате ракетного обстрела был уничтожен танк сирийской армии вблизи населенного пункта Аль-Буаджуз, расположенного к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах».
Армия Башара Асада продолжает развивать наступление в направлении Масканы. Согласно данным Twitter-канала (IbraJoudeh), правительственным войскам удалось отбить у радикалов ИГИЛ город Сукария в трех километрах к западу от ключевого форпоста ИГ в регионе. Поддержку сирийской армии с воздуха оказывают ВВС САР. За сегодняшний день сирийские военные самолеты нанесли уже более 40 авиаударов по позициям ИГ в районе Масканы. Информация о нанесенном боевикам уроне пока формируется.
Провинция Дэйр эз-Зор
Продолжаются взаимные перестрелки между САА и террористами ИГ в Дейр эз-Зоре. По данным портала DeirEzzor24, в данный момент бои идут в районе горы Аль-Тарда. Параллельно правительственные войска ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков ИГ в районах Аль-Рашидия и Аль-Уммал.
Также сообщается, что сирийская авиация периодически наносит авиаудары по позициям радикалов ИГ в районе базы 137-го полка и на холме Аль-Худжеф к западу от административного центра региона.
Провинция Даръа
Оппозиционный источник вновь сообщает об авиаударах ВВС Сирии по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад. Напомним, данная территория входит в одну из зон безопасности в Сирии, утвержденных в ходе переговоров при посредничестве РФ в столице Казахстана.
Однако группировки вооруженной оппозиции все время нарушают режим прекращения огня, не только открывая огонь по укрепрайонам сирийской армии, но и прямо атакуя объекты, контролируемые правительственными войсками. Так, вчера исламисты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, а также силы Свободной сирийской армии (ССА) захватили 34 здания в районе Аль-Маншия на южной окраине Даръа.
Уже на протяжении более трех месяцев столицу региона почти пополам делят войска сирийской армии и исламисты вооруженной оппозиции.
Между тем террористы группировки «Джейш Халиб ибн Аль-Валид» укрепляют свои оборонительные позиции, роя траншеи вокруг изолированного района на границе с Израилем и Иорданией, находящегося под контролем «Исламского государства», сообщает информационное агентство Al Masdar News.
Формирование « Джейш Халид ибн Аль-Валид» известно в связи с применением зверских шариатских наказаний в отношении мирного населения региона, в том числе отрубания конечностей.
Провинция Ракка
Продолжаются бои между террористами «Исламского государства» и курдскими подразделениями в районе населенного пункта Аль-Асадия к северу от Ракки, сообщает информагентство Raqqa 24. Сирийская демократическая армия**** (SDF) в этом регионе действует при поддержке курдских отрядов YPG и ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Наступление на административный центр региона на данный момент разворачивается в рамках уже пятой фазы операции «Гнев Евфрата».
Коалиционная авиация играет ключевую роль в быстром продвижении курдов на севере провинции. Однако важно отметить, что в результате воздушных налетов западной коалиции зачастую гибнет также и гражданское население региона.
Провинция Хама
ВВС Сирии нанесли авиаудары по боевикам в окрестностях города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Сведения были опубликованы оппозиционным источником в Twitter (Qasioun News). Данная территория является зоной деэскалации, то есть здесь действует режим без огня. Однако боевики, несмотря на это, регулярно обстреливают опорные пункты сирийской армии в этом регионе, надеясь отбить утраченные позиции, вследствие чего бойцам правительственной армии приходится открывать ответный огонь.
Ирак
Местный источник в интервью Al Sumaria News заявил, что сегодня утром возле рынка на юге Багдада взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у обочины дороги, убив одного и ранив трех гражданских лиц. Предполагается, что СВУ было активировано террористами «Исламского государства», которые нередко устраивают теракты вблизи столицы Ирака, преимущественно в людных местах.
Напомним, ранее федеральным службам удалось предотвратить атаку террористов-смертников ИГИЛ к северо-западу от населенного пункта Баакуба в провинции Дияла.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
17:4126 МаяУльтиматум ИГИЛ в Ракке: справятся ли проамериканские силы с террористами до конца мая
-
15:3626 МаяВсе дороги ведут в Дамаск: как сирийская армия освобождала горный район к югу от Пальмиры от террористов ИГ
-
14:5026 МаяЭксперт: продажа нефти Сирией и Венесуэлой в обход санкций абсолютно невозможна
-
11:5026 МаяКрупнейшая атака ИГИЛ: сирийская армия должна освободить осажденный Дейр-эз-Зор
-
21:3425 МаяСирия: САА разгромила ИГИЛ на востоке провинции Хомс
-
20:2325 МаяСирийский прогноз: почему Асаду важно опередить США при наступлении на Дейр эз-Зор
-
18:1925 МаяЗачем Турции Сирия: когда турки нападут на курдов и захватят Катарский газопровод
-
17:0025 МаяВКС в небе Сирии: почему в США занервничали из-за перехвата самолета коалиции российским истребителем
-
16:1925 МаяСмертельные авиаудары в Ракке: на что готов пойти Запад ради энергоресурсов Сирии
-
13:2125 МаяЦепи и кольца: как армия Сирии заблокировала террористов ИГ на трассе Дамаск — Пальмира
-
12:2225 МаяОперация НАТО в Сирии: как Вашингтон заставит Германию и Францию воевать с ИГИЛ
-
19:0424 МаяСирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео
-
18:1524 МаяОт Каламуна до Ат-Танфа: как армия Сирии пробивается с боями к границе с Иорданией и Ираком
-
17:3124 МаяДыра в бюджете ИГИЛ: как сирийская армия освобождает нефтяные месторождения на пути в Дейр-эз-Зор
-
15:2824 МаяНа пути к Дейр-эз-Зору: Запад использует ИГИЛ для рассредоточения сил сирийской армии
-
12:1524 МаяВозвращение в Шайрат: ВВС Сирии смогут значительно усилить удары по отрядам ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре
-
20:3023 МаяСирия: страшные последствия обстрела Дейр эз-Зора боевиками ИГ. ФАН публикует видео
-
17:0023 МаяБоевики сплачиваются в Дейр-эз-Зоре: у сирийской армии есть шанс деблокировать город со стороны Пальмиры
-
16:4823 МаяСирия: Шиитская ось, или Как Иран и союзники помогают Сирии восстановить контроль над южной границей