«Сирия» под носом у Китая: способны ли террористы ИГИЛ развязать новую войну в Юго-Восточной Азии

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На Филиппинах зафиксирован резкий всплеск террористической активности. 23 мая экстремисты, связанные с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) захватили город Марави на Филиппинах. Все это приводит к тяжелому выводу - конфликт в Сирии, приковавший внимание всего мира, может разрастись вплоть до Юго-Восточной Азии.

Грозят ли странам Юго-Восточной Азии новые террористические рецидивы, возможна ли «Сирия» в Китае, рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На мой взгляд, потенциальная угроза радикального исламизма и международного терроризма постоянно находится на высоком уровне. При этом у нее нет и очевидной тенденции к какому-то экстремальному росту, и сама по себе она никогда не будет снижаться», — сообщил эксперт.

Политолог кратко очертил предпосылки возникновения таких террористических образований на карте современного мира.

«Сам факт появления «Исламского государства»* на территории Ирака и Сирии говорит нам о том, что у этих радикальных течений перспектива захвата появляется тогда, когда власть на местах слабеет. Либо когда существуют глубокие противоречия между отдельными территориями и страной в целом, как это происходит на Минданао или как это теоритически может происходить в Синьцзяне», — отметил политолог.

Как подчеркивает Владимир Брутер, в Китае возможностей для роста террористических настроений меньше, чем на Филиппинах.

«При этом мы понимаем, что китайская власть значительно сильнее, чем филиппинская, поэтому проявление на местах синьцзян-уйгурского экстремизма или протестантского терроризма в Китае все-таки меньше, чем на Филиппинах. Но и на Филиппинах, и в Таиланде в зонах компактного проживания исламского населения такая возможность сохраняется», — обратил внимание эксперт-международник.

По словам политолога, сегодняшний теракт против христиан в Египте еще раз демонстрирует, что эти люди радикальны, неразборчивы и будут использовать любой подходящий момент для того, чтобы нанести тем, кого они считают своими врагами, максимальный вред Исходя из этого, в перспективе международный терроризм сам по себе не исчезнет.

«Он будет появляться там, где он чувствует хотя бы малейшую слабость со стороны местных властей. При этом у него будут достаточные спонсоры, чтобы он не был отрезан от источников финансирования, от зон влияния и потенциально мог бы укрупняться за счет местного населения», — сообщил Владимир Брутер.

Прогноз по поводу появления «новой Сирии» в Китае или в других регионах Юго-Восточной Азии не экстремальный, но в то же время умеренно-пессимистичный, подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что более 30 боевиков ИГИЛ* были уничтожены в ходе антитеррористической операции на Филиппинах.

* Организация запрещена на территории РФ.