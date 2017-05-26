ДНР предлагает новый формат переговоров на основе минских соглашений

В Избранное

Скопировать

Донецк, 26 мая. Проведение минских переговоров в онлайн-режиме может значительно ускорить процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что украинская сторона любыми способами пытается заморозить минский процесс. По мнению Пушилина, данную проблему можно решить путем проведения переговоров в режиме видеоконференции.

«Тогда все всем стало бы понятно. Наша позиция четкая, аргументированная. Мы всегда предлагаем изначально компромиссные решения», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что последняя встреча контактной группы в Минске, которая состоялась 24 мая, не принесла желаемых результатов из-за неконструктивной позиции Киева.