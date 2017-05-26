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Украина
Украинец подал в суд на Порошенко из-за блокировки российских соцсетей

Украинец подал в суд на Порошенко из-за блокировки российских соцсетей

19:21  26 Мая 2017
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Украинец подал в суд на Порошенко из-за блокировки российских соцсетей

Киев, 26 мая. Гражданин Украины подал иск к президенту страны Петру Порошенко из-за запрета российских социальных сетей. Рассмотрение дела административным судом Украины назначено на 31 мая.

Истец Никита Евстифеев требует признать недействительным указ главы государства о блокировке российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». По его мнению, некоторые подпункты приложения к решению СНБО нарушают права украинцев, передает РИА Новости.

Украинец подал в суд на Порошенко из-за блокировки российских соцсетей

Ранее Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских компаний, против которых введены санкции. В частности, под запрет попали соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а  также интернет-ресурсы Mail.ru и «Яндекс».

Алексей Громов
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