Украинец подал в суд на Порошенко из-за блокировки российских соцсетей

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Киев, 26 мая. Гражданин Украины подал иск к президенту страны Петру Порошенко из-за запрета российских социальных сетей. Рассмотрение дела административным судом Украины назначено на 31 мая.

Истец Никита Евстифеев требует признать недействительным указ главы государства о блокировке российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». По его мнению, некоторые подпункты приложения к решению СНБО нарушают права украинцев, передает РИА Новости.

Ранее Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских компаний, против которых введены санкции. В частности, под запрет попали соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также интернет-ресурсы Mail.ru и «Яндекс».