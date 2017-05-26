Захарченко призвал Киев начать межгосударственные отношения с ДНР

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Донецк, 26 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Минск остается единственной площадкой, на которой можно решить военный конфликт в Донбассе.

«Украина обязана выполнить взятые на себя обязательства. Если они откажутся или же мы не будем видеть смысла в этих договоренностях, тогда и минские соглашения перестанут иметь смысл. Но на сегодня Минск — это единственная площадка, на которой можно решить конфликт мирным путем», — заявил Захарченко.

Он также добавил, что пункты комплекса мер по выполнению минских соглашений должны быть выполнены только в установленной последовательности. При этом Захарченко призвал украинские власти к установлению нормальных межгосударственных отношений.