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Новороссия
Захарченко призвал Киев начать межгосударственные отношения с ДНР

Захарченко призвал Киев начать межгосударственные отношения с ДНР

20:12  26 Мая 2017
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Захарченко призвал Киев начать межгосударственные отношения с ДНР

Донецк, 26 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Минск остается единственной площадкой, на которой можно решить военный конфликт в Донбассе.

«Украина обязана выполнить взятые на себя обязательства. Если они откажутся или же мы не будем видеть смысла в этих договоренностях, тогда и минские соглашения перестанут иметь смысл. Но на сегодня Минск — это единственная площадка, на которой можно решить конфликт мирным путем», — заявил Захарченко.

Он также добавил, что пункты комплекса мер по выполнению минских соглашений должны быть выполнены только в установленной последовательности. При этом Захарченко призвал украинские власти к установлению нормальных межгосударственных отношений.

#днр #всу #донбасс #украина
Алексей Громов
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