Трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов» побил рекорд просмотров

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Вашингтон, 26 мая. Двухминутный ролик, презентующий седьмой сезон сериала «Игра престолов», который выйдет 16 июля, стал самым просматриваемым за историю, собрав 61 млн просмотров.

За первые сутки с момента публикации в Интернете ролик с презентацией нового сезона сериала «Игра престолов» набрал 61 млн просмотров, это рекордное количество просмотров за всю историю телевидения. Отметим, что премьера сериала на ТВ состоится 16 июля, сезон насчитывает семь серий, это предпоследний сезон, заключительная часть будет сниматься осенью 2017 года. Напомним, что «Игра престолов» снята на основе книг известного западного писателя Джорджа Мартина.