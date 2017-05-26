В Турции задержали 12 черных копателей за попытку продать гробницу со скелетом

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Анкара, 26 мая. Турецкая полиция задержала 12 так называемых черных копателей, которые пытались продать древнюю гробницу византийского периода со скелетом внутри. Инцидент произошел в провинции Эскишекир.

Чтобы поймать преступников, полицейские прикинулись заинтересованными покупателями. Копатели пытались продать свою находку за 4 млн долларов, однако в итоге оказались в полицейском участке. Сейчас гробница находится в археологическом музее.

Двое подозреваемых были отпущены из-под стражи на время расследования, остальные пошли под суд, пишет издание Hürriyet.