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Весь мир
В Турции задержали 12 черных копателей за попытку продать гробницу со скелетом

В Турции задержали 12 черных копателей за попытку продать гробницу со скелетом

18:39  26 Мая 2017
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В Турции задержали 12 черных копателей за попытку продать гробницу со скелетом

Анкара, 26 мая. Турецкая полиция задержала 12 так называемых черных копателей, которые пытались продать древнюю гробницу византийского периода со скелетом внутри. Инцидент произошел в провинции Эскишекир.

Чтобы поймать преступников, полицейские прикинулись заинтересованными покупателями. Копатели пытались продать свою находку за 4 млн долларов, однако в итоге оказались в полицейском участке. Сейчас гробница находится в археологическом музее.

Двое подозреваемых были отпущены из-под стражи на время расследования, остальные пошли под суд, пишет издание Hürriyet.

Геннадий Плющев
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