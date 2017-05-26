Новости США: Трамп обругал НАТО, Мелания в больнице, ФБР пришло за Кушнером

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Новости США, 26 мая. Пушков оценил поведение Трампа по отношению к премьеру Черногории, Трамп раскритиковал НАТО за жадность, ФБР пришло за Джаредом Кушнером, Мелания в больнице, Пентагон сваливает на ИГИЛ* собственные преступления, Цукерберг просит денет, Ариана Гранде платит за смерть в Манчестере.

Выходки Трампа и «приговор» Пушкова

Президент США Дональд Трамп, который побывал в Брюсселе на саммите глав государств — членов НАТО, вновь заставил о себе говорить.

Так, многие осудили главу США за эпизод, когда Трамп грубо отодвинул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы занять место в первом ряду перед фотографированием. Видео, мгновенно ставшее вирусным, выложил в своем Twitter автор ролика — журналист телеканала CNBC Стив Копак.

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя инцидент в своем Twitter, отметил, что своим поведением Трамп показал Черногории ее место в НАТО.

«Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе», — написал Пушков.

Впрочем, сами участники инцидента постарались сгладить острые углы. Официальный представитель Белого дома сказал, что не видел видеозаписи, а премьер Черногории назвал инцидент безобидным.

Это не первый яркий инцидент с Трампом на саммите НАТО. Ранее СМИ обсуждали, как Трамп чуть не сломал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону. По словам присутствовавших репортеров, рукопожатие Трампа было таким долгим, что рука Макрона побелела.

Ну и, как говорится, на закуску: лимузин президента США Дональда Трампа не смог въехать во двор королевского дворца в Брюсселе, поскольку машина оказалась намного шире ворот, сообщает La Libre Belgique.

Трамп раскритиковал страны НАТО за жадность

Во время своего выступления в НАТО Трамп сказал, что другие страны вносят в бюджет альянса недостаточно денег.

«23 из 28 государств-членов все еще не платят столько, сколько им следует, и сколько они должны платить за свою защиту», — заявил Трамп, в то время как другие лидеры смущенно стояли за его спиной и бросали друг на друга косые взгляды, сообщает New Times.

«Это несправедливо по отношению к людям и налогоплательщикам Соединенных Штатов, — добавил американский лидер. — И многие из этих стран должны огромные суммы денег еще за прошлые годы и продолжают не платить».

ФБР пришло за зятем Трампа — Джаредом Кушнером

ФБР заинтересовались супругом дочери Дональда Трампа Иванки — Джаредом Кушнером. Интерес ФБР связан с расследованием якобы имевших место связей Трампа с Россией, что было неоднократно опровергнуто и Москвой, и Белым домом.

В частности, вопросы, которые интересуют ФБР, и которые, по мнению бюро расследований, как-то связаны с зятем президента США: президентская кампания Трампа, отношения Трампа с уволенным советником по национальной безопасности Майклом Флинном и собственные связи Кушнера с Россией.

Пока нет никаких доказательств, что Кушнер будет давать показания ФБР, однако следователи по делу считают, что супруг дочери президента, благодаря имеющейся у него информации, может значительно помочь делу, сообщает CNN.

Мелания в больнице

В рамках саммита НАТО в Брюсселе первая леди США Мелания Трамп присоединилась к супругам других лидеров НАТО во время совместного посещения детской больницы и Брюссельского музея. Мелания пообщалась с больными детьми, сделала с ними поделки из бумаги, обсудила любимые книги, фильмы и цветы, сообщает Washington Post.

Пентагон сваливает на ИГИЛ собственные преступления

Пентагон заявил, что по итогу расследования гибели более 100 мирных жителей в результате авиаудара ВВС коалиции в Мосуле, выяснилось, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) готовилась к американской атаке. По утверждению чиновников из Пентагона, ИГИЛ якобы намеренно спровоцировало США нанести удар по конкретному месту, используя живые мишени. ИГИЛ преследовало цель при помощи этой провокации очернить американских военных, сообщает Guardian.

Цукерберг просит денет

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг присоединяется к другим видным деятелям Силиконовой долины, которые призвали правительство США дать всем «свободные деньги».

В своей речи Цукерберг затронул темы экономики и системы здравоохранения Соединенных Штатов, а также отметил необходимость «модернизации демократии». Кроме того, он призвал власти сделать все, чтобы можно было перейти к всеобщему базовому унифицированному доходу, сообщает Сnbc.comю

Ариана Гранде платит за смерть в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде вызвалась оплатить похороны жертв теракта в Манчестере, сообщает vibe.com. Напомним, жертвами теракта, ответственность за который взяло на себя ИГИЛ, стали 22 человека, в основном дети и молодые люди. Теракт произошел на стадионе «Манчестер арена» 22 мая во время концерта Арианы Гранде, на котором присутствовало большое количество ее юных поклонников.

Дошутились

Нескольким учителям средней школы в Техасе предъявлены дисциплинарные взыскания, после того, как они во время шуточной церемонии выдали ученице диплом «Вероятно, может стать террористом», сообщает king5.com.

Четверо мужчин, одетых в униформу строителей, ограбили ювелирный магазин, забрав драгоценностей почти на 800 тысяч долларов, сообщает pix11.com.

* Организация запрещена на территории РФ.