Отряд ИГ уничтожен силами ВКС РФ и САА в районе месторождения Арак
Дамаск, 30 мая. Бронетанковое подразделение «Исламского государства»* было уничтожено сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
Сирийские военные источники сообщили об удачной военной операции правительственных войск, которая была осуществлена при воздушной поддержке российских летчиков в районе нефтяного месторождения Арак. Отступающая бронегруппа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попала в засаду САА.
Источник отмечает, что во время атаки были уничтожены два танка игиловцев. Сирийские войска продолжают наступление в восточной части провинции Хомс и продвигаются от Пальмиры к Дейр эз-Зору. В ближайшее время Сирийская арабская армия приступит к деблокаде осажденного города.
* Организация запрещена на территории РФ.