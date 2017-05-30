Отряд ИГ уничтожен силами ВКС РФ и САА в районе месторождения Арак

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 30 мая. Бронетанковое подразделение «Исламского государства»* было уничтожено сирийской армией при поддержке ВКС РФ.

Сирийские военные источники сообщили об удачной военной операции правительственных войск, которая была осуществлена при воздушной поддержке российских летчиков в районе нефтяного месторождения Арак. Отступающая бронегруппа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попала в засаду САА.

Источник отмечает, что во время атаки были уничтожены два танка игиловцев. Сирийские войска продолжают наступление в восточной части провинции Хомс и продвигаются от Пальмиры к Дейр эз-Зору. В ближайшее время Сирийская арабская армия приступит к деблокаде осажденного города.

* Организация запрещена на территории РФ.