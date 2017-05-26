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Политика
Россия потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в $3 млрд

Россия потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в $3 млрд

18:33  26 Мая 2017
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Россия потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в $3 млрд

Москва, 26 мая. Россия потребовала от Украины зарезервировать 325 млн долларов в качестве процентов по долгу перед РФ размером 3 млрд долларов. Об этом сообщил представляющий сторону Москвы адвокат Майк Говард на заседании Высокого суда Лондона.

По его словам, Киев обязан исполнить судебное решение о выплате Москве долга, поскольку у него нет правовых оснований игнорировать это решение и не исполнять свои обязательства. Также юрист отметил, что оснований для невыплаты процентов по долгу тоже нет.

Россия потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в $3 млрд

Однако, как утверждает адвокат, есть вероятность, что властям Украины будет не под силу выполнить свои обязательства и выплатить обозначенную сумму. По его мнению, Киев пытается осложнить исполнение решения суда.

Алексей Громов
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