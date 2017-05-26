Россия потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в $3 млрд

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Москва, 26 мая. Россия потребовала от Украины зарезервировать 325 млн долларов в качестве процентов по долгу перед РФ размером 3 млрд долларов. Об этом сообщил представляющий сторону Москвы адвокат Майк Говард на заседании Высокого суда Лондона.

По его словам, Киев обязан исполнить судебное решение о выплате Москве долга, поскольку у него нет правовых оснований игнорировать это решение и не исполнять свои обязательства. Также юрист отметил, что оснований для невыплаты процентов по долгу тоже нет.

Однако, как утверждает адвокат, есть вероятность, что властям Украины будет не под силу выполнить свои обязательства и выплатить обозначенную сумму. По его мнению, Киев пытается осложнить исполнение решения суда.