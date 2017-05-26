Неизвестный расстрелял двух женщин на детской площадке в Москве

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Москва, 26 мая. В российской столице неизвестный открыл стрельбу по детской площадке, среди пострадавших две женщины с пулевыми ранениями.

Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и кареты скорой помощи к месту инцидента на Грайвороновской улице в Москве. Известно, что в результате стрельбы неизвестного по детской площадке есть пострадавшие. Одна женщина была ранена в ногу, другая – в голову, им оказана медицинская помощь.