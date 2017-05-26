Водитель насмерть сбил пешехода во дворе на юго-западе Москвы

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Москва, 26 мая. На юго-западе Москвы под колесами автомобиля погиб пешеход. Как стало известно, ЧП произошло во дворе дома №113 на Южнобутовской улице около 11.00.

Так, водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался.

В настоящее время выясняются детали произошедшего. Сейчас правоохранители ведут поиск злоумышленника, устанавливается марка и номер автомобиля, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Напомним, ранее в селе Костино Свердловской области автомобиль сбил женщину с коляской, после чего водитель вместе с женой избили потерпевшую на глазах у нескольких свидетелей.