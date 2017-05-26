Сирия: в Хомсе прошла акция «Бессмертный полк»

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Хомс, 26 мая. Патриотическую акцию «Бессмертный полк» провели участники российского клуба соотечественников.

Участники клуба рассказали, что 9 мая в Хомсе прошла акция «Георгиевская ленточка», на территории государственного университета они раздали более двух тысяч ленточек. Полноценную акцию «Бессмертный полк» пришлось перенести, так как в Хомсе сложилась неблагоприятная обстановка из-за теракта.

Члены клуба встретились на патриотическом вечере, на котором дети смогли услышать стихи о войне и увидеть портреты советских солдат, защищавших Родину. Отмечается, что помощь в проведении акции оказал университет Хомса. Сотрудники вуза предоставили помещение и распечатали портреты российских военных.