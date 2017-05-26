Порошенко похвастался успешными испытаниями украинской ракеты

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Киев, 26 мая. Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook об успешном испытании новой украинской ракеты. Свое послание он сопроводил видеозаписью испытаний.

«Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — отечественного производства», — написал глава государства.

Порошенко также назвал случившееся «общим успехом» и выразил надежду, что новая ракета поступит на вооружение ВСУ как можно скорее.

Добавим, ранее Порошенко заявил об отправке в Донбасс партии модернизированных танков-«красавцев» Т-80, предназначенных для высокомобильных десантных войск. Правда, эксперты усомнились в шансах этих танков выжить в Донбассе.