Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Порошенко похвастался успешными испытаниями украинской ракеты

Порошенко похвастался успешными испытаниями украинской ракеты

18:35  26 Мая 2017  /обновлено: 18:38  26 Мая 2017
852

Порошенко похвастался успешными испытаниями украинской ракеты

Киев, 26 мая. Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook об успешном испытании новой украинской ракеты. Свое послание он сопроводил видеозаписью испытаний.

«Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — отечественного производства», — написал глава государства.

Порошенко также назвал случившееся «общим успехом» и выразил надежду, что новая ракета поступит на вооружение ВСУ как можно скорее.

Добавим, ранее Порошенко заявил об отправке в Донбасс партии модернизированных танков-«красавцев» Т-80, предназначенных для высокомобильных десантных войск. Правда, эксперты усомнились в шансах этих танков выжить в Донбассе.

Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети. Бойова частина, двигун та система керування ракети – вітчизняного виробництва. Це – наш спільний успіх! Бажаю якнайшвидше поставити нову ракету на озброєння української армії.

تم نشره بواسطة ‏‎Петро Порошенко‎‏ في 26 مايو، 2017

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть