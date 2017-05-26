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Новороссия
«Правый сектор» обстрелял подконтрольный ВСУ город в Донбассе

«Правый сектор» обстрелял подконтрольный ВСУ город в Донбассе

20:13  26 Мая 2017
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«Правый сектор» обстрелял подконтрольный ВСУ город в Донбассе

Донецк, 26 мая. В Минобороны ДНР заявили, что боевики «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в РФ) обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии населенный пункт Красногоровка, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Обстрел вчера и сегодня велся с позиций подразделения ВСУ, которое сформировано из боевиков «Правого сектора». Они дислоцируются в районе поселка Невельское», — пояснил Басурин.  

Он также добавил, что за минувшую неделю это второй подобный инцидент, в обоих случаях огонь велся с позиций подразделения «Правого сектора».

* Организация запрещена на территории РФ.

#днр #всу #донбасс #правый сектор #красногоровка
Алексей Громов
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