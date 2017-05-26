Сбербанк задействует дроны для доставки наличных

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Москва, 26 мая. Сберегательный банк готовится к испытанию дрона, который будет доставлять наличные средства. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, испытания состоятся через месяц и будут проходить в Казани.

Кузнецов отметил, что в настоящее время в лаборатории кредитной организации исследуется возможность использования БПЛА для повышения эффективности работы

«Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности», — заключил он.

Напомним, ранее Кузнецов рассказал, что кредитная организация в настоящее время проводит тестирование роботов, которые будут заниматься идентификацией клиентов по лицу, а также пересчитывать наличные.