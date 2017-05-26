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Разноцветные носки Трюдо стали лучшим впечатлением Меркель от саммита НАТО

Разноцветные носки Трюдо стали лучшим впечатлением Меркель от саммита НАТО

18:15  26 Мая 2017
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Разноцветные носки Трюдо стали лучшим впечатлением Меркель от саммита НАТО

Брюссель, 26 мая. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо продемонстрировал коллегам разноцветные носки во время саммита НАТО в Брюсселе. Носки главы канадского правительства так впечатлили канцлера Германии Ангелу Меркель, что она решила выложить фото в своем Instagram.

«Крутые носки, Джастин Трюдо! Канадский премьер с гордостью демонстрирует свою новую покупку на саммите НАТО в Брюсселе», — пишет Меркель в комментариях к снимку.

Сам Трюдо также не преминул показать обновку в своем Instagram. Отметим, что канадский премьер-министр является большим ценителем необычных носков. Ранее он выкладывал изображение носков с изображением знаменитых дроидов C3PO и R2D2 из «Звездных войн».

#меркель #трюдо
Геннадий Плющев
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