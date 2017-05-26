Пропавшего три дня назад под Курском семилетнего мальчика нашли в лесу живым

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Курск, 26 мая. Семилетний ребенок, три дня скитавшийся по лесу в Курской области, найден живым. Мальчик питался травой и листьями все это время, сообщили в региональном СУ СКР.

Пропавшего вместе с собакой под Курском мальчика нашли живым. Ребенок лежал на траве, при нем сидел пес. По словам представителя регионального СУ СКР Максима Рассамакина, ребенок питался в лесу травой и листьями, он был значительно истощен. По данным следствия, семилетний мальчик пропал во вторник, когда отправился из села Рогозецкий луг погулять с собакой. К поискам были подключены не менее тысячи человек, в настоящий момент ребенок госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.