Фурсенко получит расширенные полномочия в «Зените»

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Санкт-Петербург, 26 мая. По информации Федерального агентства новостей, новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко будет иметь широкие полномочия.

По словам источников, бывший президент сине-бело-голубых получит широкий карт-бланш на принятие кадровых решений. Отмечается, что с этого момента должность генерального директора станет ключевой в клубе и не будет ограничиваться исключительно принятием оперативных решений.