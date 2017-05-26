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Спорт
Фурсенко получит расширенные полномочия в «Зените»

Фурсенко получит расширенные полномочия в «Зените»

17:59  26 Мая 2017
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Фурсенко получит расширенные полномочия в «Зените»

Санкт-Петербург, 26 мая. По информации Федерального агентства новостей, новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко будет иметь широкие полномочия.

По словам источников, бывший президент сине-бело-голубых получит широкий карт-бланш на принятие кадровых решений. Отмечается, что с этого момента должность генерального директора станет ключевой в клубе и не будет ограничиваться исключительно принятием оперативных решений.

#зенит #фурсенко
Алексей Громов
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