ВС РФ испытали в Сирии более 200 образцов нового вооружения

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Испытания новых систем позволили внести коррективы в планы по разработке и модернизации вооружения.

Представители Военно-научного комитета ВС РФ сообщили, что российские ученые приняли участие в апробации и оценке использования систем вооружения, а также военной и специальной техники в САР. Все данные подверглись тщательному анализу.

Был выявлен ряд дефектов и недостатков в системах вооружения, которые использовались во время боевых действий. Часть из недостатков уже исправлена специалистами военного ведомства РФ, над другими дефектами работают сотрудники ОПК. Отмечается, что военные продолжат собирать данные о применении систем вооружения в Сирии.