Главные новости 26 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 26 мая.

Власти Эстонии высылают из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Сергею Сургаева. Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин.

Боевики расстреляли автобус с христианами возле монастыря на юге Египта. МИД РФ предостерег россиян после расстрела христиан в Египте.

Пятая часть саги «Пираты Карибского моря», вышедшая накануне в российский прокат, получила довольно холодную реакцию критиков. Новые «Пираты Карибского моря» разочаровали критиков.

Турция намерена ввести дополнительные войска в северную часть провинции Алеппо, САА взяла под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. Сирия новости 26 мая 07.00: Турция хочет ввести дополнительные войска в Алеппо, САА взяла под контроль рудник у Пальмиры.

Санкт-Петербург в выходные отмечает День города. Главные мероприятия: концерт «Классика на Дворцовой», праздник мороженого, «Зеленый марафон», Большой велопробег, фестиваль тюльпанов. День города Санкт-Петербурга 2017: программа мероприятий на 27-28 мая, когда салют.

Огромный «космический корабль», который обнаружил в Антарктиде россиянин Валентин Дегтерев, на деле оказался скалой. Раскрыта тайна «корабля пришельцев» в Антарктиде.

Больше половины американцев считают, что Россия относится к числу внешних врагов США. Внешняя угроза: социологи объяснили, почему большинство американцев боятся России.

Российская авиация ликвидировала колонну ИГ* (организация запрещена в РФ) на пути в Ракку. Отряды SDF обстреляли турецкую военную базу в Алеппо. ВВС международной коалиции уничтожили нефтяной резервуар вблизи Ракки. Сирия новости 26 мая 12.30: ВКС РФ уничтожили колонну ИГ, курды обстреляли турецкий штаб в Алеппо.

Россия потребовала от Украины зарезервировать 325 млн долларов в качестве процентов по долгу перед РФ в размере 3 млрд долларов. Россия потребовала от Украины немедленно выплатить проценты по долгу в $3 млрд.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в Госдуму законопроект о постоянном механизме переселения из аварийного жилья до 1 июля 2018 года. Путин поручил разработать механизм переселения из аварийного жилья.

* Организация запрещена на территории РФ.